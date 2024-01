Calciomercato Lazio, il Friburgo avanza per Basic: il croato può partire

Toma Basic potrebbe lasciare la Lazio: il croato ha ricevuto un’allattante proposta dalla Bundesliga. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il Friburgo il club che sarebbe fiondato sul giocatore pronto a portarselo a casa; il centrocampista gradisce la destinazione e la trattativa dovrebbe andare in porto con un prestito con diritto di riscatto.

Il punto sul mercato dei biancocelesti

Sarri è favorevole all’operazione, così come lo è il presidente Lotito, che subito dopo lavorerà sul mercato in entrata per far contento il tecnico biancoceleste. C’è l’esigenza della mezzala, ma l’eventuale arrivo potrebbe avvenire dopo la Supercoppa. per l’esterno piace Bryan Gil del Tottenham, mentre a giugno si tornerà su un difensore con Nicolas Valentini, 22enne del Boca Juniors che fa gola. Per giugno poi, è già stato bloccato anche Emanuele Valeri della Cremonese, che è libero di accordarsi con chiunque compresa la Lazio.