Calciomercato Lazio, il rinnovo dell’attaccante tarda ad arrivare | I dettagli

La Lazio in queste ore è concentrata sulla trattativa per portare in biancoceleste Mateo Guendouzi, ma tiene banco anche il tema rinnovi: uno dei giocatori con la promessa di prolungamento contrattuale è senza dubbio Felipe Anderson, visto che l’esterno brasiliano è uno degli stacanovisti della rosa biancoceleste.

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Felipe Anderson tarda ad arrivare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano è ancora in attesa di firmare quel prolungamento promesso la scorsa primavera. Se la società non si sbriga, il rischio è quello di perderlo a parametro zero dopo l’ottima stagione appena conclusa.