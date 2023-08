Calciomercato Lazio, è il momento delle uscite: almeno in tre a dire addio

La Lazio cerca di fare le ultime mosse sul mercato per completare al meglio la rosa, ma per farlo dovrà tenere conto delle uscite. Infatti, i biancocelesti, hanno tanti esuberi da sistemare ma non tutti hanno ricevuto offerte, perciò Fabiani dovrà trovare il modo di monetizzare il più possibile.

Calciomercato Lazio, servono cessioni

Marcos Antonio è il giocatore con le più alte probabilità di addio. Il Paok, il Fenerbahce ed l’Arabia Saudita vogliono il giocatore, ma la Lazio chiede almeno 7 milioni di euro. Fra gli esuberi restano anche Basic e soprattutto Fares, fuori dal progetto. Fabiani ci sta lavorando, ma nel frattempo ha convinto Lotito a procedere lo stesso su Guendouzi per rasserenare Sarri e una piazza già in fermento per l’acquisto sull’altra sponda di Lukaku.