Calciomercato Lazio, Immobile in bilico | Vertice con Lotito nel weekend

Giorni di riflessione in casa Lazio sul futuro di Ciro Immobile: il capitano biancoceleste è tentato dall’offerta araba recapitata nei giorni scorsi, anche se il presidente Lotito non sembra intenzionato a lasciarlo andare come fatto per Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, nel weekend vertice tra Immobile e Lotito

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Immobile è tentato dall’avventura nella Saudi League, dal momento che sia l’Al Shabah che l’Al Wheda sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 35 milioni di euro più bonus per due stagioni. Ma servirà una proposta importante per convincere la Lazio. Intanto è atteso a breve un summit di mercato, con Lotito in arrivo nel ritiro di Auronzo di Cadore.