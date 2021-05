Il calciomercato Lazio inizia a prendere il via. Tra le idee di Tare ci sono Juan Mata, dello United, e Maksimovic del Napoli. Due giocatori a parametro zero ma di grande qualità.

Calciomercato Lazio

Un momento di stallo in casa biancoceleste che però a breve dovrà prendere parte al nuovo calciomercato. La Lazio dovrà portare qualche forza nuova nell’organico di Simone Inzaghi, ma tutto dipenderà anche da come finirà la stagione. La Lazio potrebbe farcela a qualificarsi alla prossima Champions League, altrimenti si giocherà l’Europa League. In ogni caso Tare inizia a muoversi verso il prossimo mercato.

Calciomercato Lazio, idea Mata e Maksimovic

Due nomi nuovi per la Lazio che verrà. Sono quelli del centrocampista Juan Mata in forza al Manchester United; e del difensore serbo Nikola Maksimovic, giocatore del Napoli. Sono entrambi in scadenza di contratto, quindi sarà necessario trovare l’intesa con i giocatori. Maksimovic è stato più volte vicino ai biancocelesti, al momento il rinnovo con il Napoli pare sfumato. Con i partenopei il difensore ha un ingaggio di circa 1,5 milioni, chiede uno stipendio più alto che la Lazio pare intenzionata a concedergli, mentre il Napoli no.

Mata è la vera novità del momento, potrebbe essere il colpo di livello internazionale che la Lazio aspetta da tempo. Dopo quello sfumato di David Silva, l’arrivo di Mata andrebbe a coprire proprio quel buco in rosa che serve ad Inzaghi. Intanto la Lazio ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore spagnolo. Sicuramente non sarà facile per Tare convincere il giocatore che al momento percepisce dai Red Devils circa 8 milioni di euro, ma i biancocelesti possono contare sul fatto che la Lazio potrebbe essere una destinazione gradita e che Mata non ha intenzione di restare allo United.