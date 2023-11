Il futuro di Daichi Kamada nella capitale sembra sempre più lontano. Il giocatore nipponico, approdato quest’estate a parametro zero, doveva rappresentare un valore tecnico aggiunto nel centrocampo della Lazio. Così non è stato, dopo un inizio di stagione positivo (gol contro il Napoli al Maradona nella prestigiosa vittoria esterna per 1-2) l’ex Francoforte è calato sempre più nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Ad oggi il centrocampista ha collezionato un basso minutaggio e le possibilità di rinnovo contrattuale si fanno sempre più distanti.

La situazione contrattuale di Kamada e lo scenario futuro

L’insoddisfazione di Kamada si aggiunge ad un quadro della situazione già complicato da un punto di vista contrattuale: infatti, il giapponese è in scadenza a fine stagione con la possibilità di un prolungamento di tre anni in caso di approvazione da ambo le parti. Opzione sempre di più difficile visto l’umore del classe’96. Kamada, quindi, potrebbe già partire dopo un solo anno in biancoceleste. Diversi club stranieri sarebbero già interessati alla mezz’ala, tra cui Marsiglia e Valencia.