Calciomercato Lazio, Marusic monitorato: arabi ancora in lizza

Oltre alle brutte notizie generali riguardo al pessimo momento storico che il calcio italiano sta vivendo, non solo per le indagini ed inchieste avvenute nell’ultimo biennio, i pensieri dei tenaci appassionati di pallone possono andare oltre. La ripresa del campionato è alle porte, con numerosi scenari di calciomercato (alcuni nascenti già da ora) che lo accompagneranno, parallelamente, nei prossimi mesi.

Calciomercato Lazio, Al-Hilal ancora in contatto con Kezman

In casa Lazio ripiombano le sirene arabe, anche stavolta condotte dall’Al-Hilal, che dopo aver acquistato Milinkovic-Savic continua a parlare con Mateja Kezman, ex attaccante serbo e attuale procuratore del nativo di Lleida, oltre che del montenegrino Adam Marusic. Per il Corriere dello Sport infatti, Kezman vorrebbe cercare di ricongiungere i due ex compagni, i quali si sono affrontati questo martedì con le proprie nazionali, nel Gruppo G, all’interno delle qualificazioni dei prossimi campionati europei, una gara vinta dalla Serbia per 3-1.