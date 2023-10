Il Milan ha messo nel mirino l’attaccante del Lipsia, Benjamin Sesko. Il giocatore sloveno classe 2003 è stato acquistato dal club tedesco dal Salisburgo nel 2022 per 24 milioni di euro, ma ha iniziato la stagione in prestito al club austriaco. Sesko ha impressionato con le sue prestazioni in Austria, segnando 16 gol in 24 presenze, ed i rossoneri sono rimasti impressionati dal suo potenziale. Giovane e promettente, con un buon fiuto del gol e un fisico potente.

Calciomercato Milan, la strategia per portare Sesko a Milano

Il Lipsia è però restio a vendere Sesko, che ha un contratto con il club tedesco fino al 2026. Il club tedesco valuta il giocatore 40 milioni di euro, una cifra che il Milan potrebbe non essere disposto a pagare. Tuttavia, il Diavolo è disposto a lavorare per arrivare a un accordo con il Lipsia. I rossoneri potrebbero offrire un prestito con obbligo di riscatto, o potrebbero tentare di abbassare la valutazione del giocatore. Se il Milan riuscirà a portare a termine l’operazione, Sesko sarebbe un acquisto importante per la squadra di Stefano Pioli. Il giocatore sloveno avrebbe il potenziale per diventare un titolare inamovibile dell’attacco rossonero per molti anni.