Il Milan è interessato a Ezequiel Fernandez, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. Il giocatore argentino è considerato uno dei migliori talenti del calcio argentino ed i rossoneri sarebbero pronti a fare un’offerta per portarlo in Italia. Fernandez è un centrocampista centrale difensivo, forte fisicamente e con un buon senso della posizione. È anche bravo in fase di costruzione del gioco e ha un buon lancio.

Calciomercato Milan, Fernandez dal Boca Juniors

Il giocatore ha già fatto il suo debutto in prima squadra con il Boca Juniors e ha collezionato 26 presenze in questa stagione, con 1 gol e 1 assist. Il Milan è alla ricerca di un centrocampista centrale per infoltire la mediana. L’argentino sarebbe un’ottima scelta per il Diavolo, in quanto è un giocatore giovane e di talento con un grande potenziale.