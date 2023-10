Il Milan sta ancora cercando un’attaccante giovane con grandi potenzialità per sostituire Giroud in futuro. Pioli vede Okafor più come alternativa a Leao che come centravanti e per questo motivo Furlani non molla la pista che porta a Jonathan David del Lille.

Il Lille riduce le richieste

I 60 milioni richiesti dal club francese in estate per il giocatore restano solo un lontano ricordo. Considerando che David andrà in scadenza nel 2025, il Lille è costretto ad abbassare le pretese. Ora la volontà dei francesi è di incassare almeno 40/45 milioni dalla cessione del canadese.