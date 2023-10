Questa pausa per le Nazionali ha procurato nuovamente numerosi infortuni a giocatori militanti in Serie A, non ultimo quello di Osimhen con la sua Nigeria, che lo terrà fermo fino alla seconda metà di Novembre.

Milan, lesione al bicipite femorale per Chukwueze

È proprio un altro nigeriano a doversi fermare, e si tratta di Samuel Chukwueze, che nella partita contro l’Arabia Saudita è stato costretto al cambio a mezz’ora dal fischio finale, per lo stesso infortunio che ha fermato anche l’attaccante del Napoli Victor Osihmen.

A preoccupare i tifosi del Milan sono i tempi di recupero: si teme infatti che l’ex Villareal debba restare fermo per più di un mese, non potendo quindi prendere parte ai match fondamentali di campionati con Juve e Napoli.

Questo il comunicato del club rossonero:

“Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico”.