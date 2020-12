Lazio, Luis Alberto può partire: un club di Serie A studia il colpo

Il calciatore spagnolo può lasciare la Capitale per accasarsi al Milan. La situazione

Il futuro di Luis Alberto non è così chiaro e scontato. Dopo le ultime dichiarazioni che lo spagnolo ha rivolto alla società sulla questione del nuovo aereo si è creata una piccola rottura con il presidente Claudio Lotito. Nelle ultime ore stanno circolando le prime ipotesi di mercato e, secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, il Milan sarebbe una delle squadre più interessate al calciatore. A riferirlo è il giornalista Currò che ha ribadito come “la trattativa con la Lazio per Luis Alberto è nota e complessa così come quella per il rinnovo di Hakan Çalhanoğlu, laboriosamente avviato ieri“. Il futuro dello spagnolo quindi è anche legato al rinnovo del turco che non ha ancora frimato. La Lazio non lo lascerà partire così facilmente e per la cessione chiede almeno 50 milioni di euro.