Calciomercato Lazio Mazraoui Vojvoda nel mirino

La Lazio cerca rinforzi per le corsie laterali. Inzaghi ha dato una identità alla sua Lazio, fondamentali per il tecnico biancoceleste sono gli esterni. In questo particolare momento, sul mercato occhi puntati quindi su quel settore in particolare a destra. Marusic dal canto suo è diventato uomo mercato, sul calciatore gli occhi di molti club, su tutti quelli del PSG. La possibile partenza spinge Tare e il club di Lotito a valutare possibili alternative.

Calciomercato Lazio Mazraoui Vojvoda eredi di Marusic

Nel mirino del direttore sportivo albanese i nomi di Mazraoui dell’Ajax e quello di Vojvoda, esterno dello Standard Liegi. RadioSei del resto conferma la pista che porta in Olanda, il nome nuovo è invece quello che porta all’esterno dello Standard Vojvoda, kosovaro ma con passaporto europeo. Due nomi caldissimi, chi sarà l’erede di Marusic? Sempre che l’esterno decida davvero di andar via.