Oggi, sabato 27 dicembre alle ore 18:00, andrà in scena il match Udinese-Lazio. La formazione di Sarri è chiamata ad affrontare i bianconeri al Bluenergy Stadium per la 17esima giornata di Serie A. L’arbitro del match è il signor Andrea Colombo.

Udinese-Lazio, probabili formazioni

L’Udinese in queste prime sedici giornate di campionato ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 4 reti. Nei friulani non ci sarà Okoye squalificato. Fra i pali dunque gioca Sava. La coppia d’attacco sarà composta da Davis e l’ex Roma Zaniolo. Kamara scalpita per giocare dal 1’.

La Lazio fino ad oggi ha conquistato 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti. Maurizio Sarri ritrova Zaccagni dopo la squalifica ma perde Guendouzi in mezzo al campo. Il capitano riprenderà il suo posto in attacco insieme a Cancellieri favorito su Isaksen. Mancheranno Basic e Guendouzi per squalifica, Rovella per infortunio e Dele-Bashiru impegnato in Coppa d’Africa. Con Cataldi ci saranno dunque Vecino e Belahyane. In difesa confermati Marusic e Pellegrini terzini con Romagnoli e Gila centrali. In porta intoccabile Provedel.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Udinese-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.