Calciomercato Lazio, attaccante in arrivo

La Lazio si guarda intorno per la prossima stagione e per l’attacco pensa di portare in Italia un giocatore del River Plate: Rafael Santos Borré. Il giocatore colombiano, classe 1995, gioca prevalentemente come attaccante centrale ma può giocare anche come seconda punta è dotato di buona tecnica.

Lazio, idea Borré

A riportare la notizia dell’interesse della Lazio nei riguardi dell’attaccante colombiano è il quotidiano Olé. Il giornale riporta: “Abbiamo avuto la soffiata che il colombiano Borré è corteggiato da un club italiano che è pronto ad accoglierlo in Serie A e tra le proprie file. Si tratta della Lazio, è questa la squadra che si è interessata all’attaccante colombiano. Il club biancoceleste è pronto ad aprire le porte al giocatore per migliorare il proprio attacco”.

La Lazio cerca nuovi giocatori per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. La formazione allenata da Simone Inzaghi lotta per chiudere il campionato tra le prime quattro, accedendo, così, alla prossima edizione della Champions League. Per l’attacco, nella prossima stagione, la Lazio potrà contare soprattutto sul suo bomber Immobile, poi ci sono altre soluzioni che sono in bilico. L’attacco va rinforzato, l’allenatore ha chiesto nuove forze per migliorare i propri record. Borré, ha giocato 7 partite in questo stagione, da poco iniziata, ha messo a segno già 5 gol. Un obiettivo da non perdere per Lotito e Tare.