Calciomercato, la Lazio si tuffa su Hagi

Calciomercato Lazio, occhi su Hagi – Il campionato è fermo, in attesa di capire quando terminerà l’emergenza Coronavirus e si potrà tornare in campo, a tener banco è il calciomercato. Il ds biancoceleste Tare sempre attento a scovare nuovi talenti e a mettere a segno il colpaccio. Sul taccuino del dirigente albanese un ex Fiorentina. Il nome caldo in casa Lazio è quello di Ianis Hagi, figlio d’arte, erede di Gheroghe, il più grande talento mai prodotto dalla scuola romena. – come riporta lalaziosiamonoi – Il giovane Hagi, classe 1998, ha mostrato subito di avere grandi qualità e questo forse un po’ la frenato, il peso del confronto s’è fatto sentire e il salto in Italia, alla Fiorentina, è arrivato probabilmente troppo presto.

Qualche esperienza non troppo positiva per il giovane Hagi, il rilancio con la maglia del Rangers, centrocampista di talento e grande tecnica. Giocatore duttile che può giocare da seconda punta, da trequartista, o può fare l’esterno. Sarà Hagi la scommessa di Tare?