Giornate di attesa a Formello. La Lazio continua a monitorare lo stato di Patric, che – come riportato dal Corriere dello Sport – dovrebbe svolgere degli esami in questo fine settimana. Inoltre, nel caso in cui gli esiti segnalino la necessità di un intervento chirurgico la dirigenza dovrebbe correre ai ripari, acquistando un nuovo difensore.

Lazio, il sostituto di Patric

Tra le varie ipotesi spunta il nome di Daniele Ghilardi. Il cartellino, del classe 2003 del Verona, ha un prezzo di circa 1,5 mln, rappresentano un’alternativa giovane ed economica per la Lazio, che potrebbe quindi puntare sul difensore anche per svecchiare la rosa.

Nel frattempo i biancocelesti – dopo la vittoria contro il Real Sociedad -si preparano al prossimo impegno di Serie A contro la Fiorentina.