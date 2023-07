Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per il pallino brasiliano | I dettagli

C’è un attaccante in Brasile che a suon di gol sta scalando la classifica cannonieri: si tratta di Marcos Leonardo, classe 2003 di proprietà del Santos. Corre, lotta, segna e sorridendo porta l’indice davanti alla bocca, come a dire “zitti tutti!”. A parlare, infatti, ci pensa lui, ma con i fatti, o meglio, con le 14 reti (di cui cinque realizzate nelle ultime tre gare) che lo rendono il miglior marcatore della propria squadra. Il giocatore è finito sotto i radar della Lazio e nelle prossime ore è previsto un incontro con l’entourage.

Calciomercato Lazio, interessi extracomunitari

Per la zona offensiva del campo, la Lazio ha già chiuso positivamente la trattativa con il New York City per l’acquisizione del cartellino di Taty Castellanos, costato 15 milioni più bonus. L’argentino ha occupato uno dei due slot riservati agli extracomunitari e i biancocelesti, che nel mirino hanno molti altri giocatori non europei, non riusciranno, anche volendo, ufficializzare tutti gli eventuali colpi. Sulla lista degli obiettivi ci sono quattro giocatori senza passaporto comunitario: Kamada, Hudson-Odoi, Zakharyan e Torreira (alternativa a Ricci che però ha già comunicato la volontà di voler rimanere al Galatasaray).