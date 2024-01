Calciomercato Lazio, ritorno di fiamme per il Cholito Simeone | L’attaccante biancoceleste come il padre?

La Lazio pronta a portare a Roma il Cholito Simeone. Dopo la fantastica avventura del padre, Diego Simeone, con il colori biancocelesti forse arriverà il momento del figlio visto che il calciatore trova sempre meno spazio con la squadra di Mazzarri.

Calciomercato Lazio, ipotesi Simeone

Come riportato da lalaziosiamonoi.it, Giovanni Simeone si trova fuori dai progetti del Napoli e se non dovesse trovare altri accordi, potrebbe far affidamento sulla Lazio che da anni spera di ingaggiarlo. Lazio legata già alla famiglia Simeone e vorrebbe far continuare questa fantastica storia, inoltre continuano ad arrivare offerte dall’Arabia sia per Immobile che Felipe Anderson. I biancocelesti difficilmente si muoveranno in questo calciomercato, data la politica di Lotito, ma un occasione del genere non capita spesso.