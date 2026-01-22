Calciomercato Lazio, Romagnoli chiede la cessione: atteso da Mancini all’Al-Sadd

Il calciomercato Lazio potrebbe essere segnato da una nuova cessione in questa sessione invernale. Roberto Mancini, attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha chiesto ad Alessio Romagnoli di raggiungerlo in Arabia Saudita. Il giocatore biancoceleste potrebbe lasciarsi tentare dal fascino degli arabi.

Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’Al-Sadd

Alessio Romagnoli potrebbe salutare la Lazio: il difensore avrebbe ribadito ancora una volta a Sarri la sua volontà di raggiungere Roberto Mancini all’Al Sadd. Per lui pronto un triennale da sei milioni a stagione. Questa l’offerta per il difensore 31enne.

Il centrale difensivo in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027, ha anche spiegato a Sarri le sue motivazioni, ribadendo di aver aspettato il prolungamento in almeno tre occasioni e che la sua è una decisione definitiva e irrevocabile. L’allenatore, grande estimatore del difensore, ha provato a convincerlo alla riflessione, ma Romagnoli ha ribadito il desiderio di essere liberato prima della trasferta di sabato a Lecce. Il classe 1995 e la Lazio sono oramai ai titoli di coda e nella giornata di oggi potrebbe esserci qualche risvolto interessante.