Calciomercato Lazio, Sarri da l’ok per Zaha | Accordo ad un passo?

Oggi in casa Lazio è spuntato il nome di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. La Lazio in queste ore ha allacciato i contatti con il procuratore del calciatore, che piace anche alla Roma, dove potrebbe profilarsi un vero e proprio derby di mercato.

Calciomercato Lazio, ecco perchè Zaha

L’attaccante francese piace molto a Josè Mourinho, ma non dispiacerebbe nemmeno a Sarri, che garantirebbe al calciatore la Champions League e un posto da titolare visto che il giocatore ricoprirebbe sia il ruolo dell’esterno, che dell’attaccante centrale.