Calciomercato Lazio, Sarri ha bisogno di un big: i nomi sulla lista di Fabiani

Il calciomercato Lazio sempre più acceso e pronto a chiudere nuove trattative per portare a mister Sarri gli innesti giusti per la seconda parte della stagione. Al tecnico occorre un rinforzo a centrocampo e sulla lista del diesse Fabiani sono spuntati nuovi nomi.

Calciomercato Lazio, si lavora a Loftus-Cheek, Maldini e Ilic

L’allenatore biancoceleste ha le idee chiare, ma la società deve rispettare anche i propri budget. Sarri da tempo pensava a Raspadori da centravanti e Loftus-Cheek da mezzala. La prima è un’operazione con gli spagnoli da 22 milioni, ma sull’attaccante in corsa ci sono altre squadre da tempo, come la Roma, che risulta sempre più vicina. Poi c’è Loftus-Cheek, per il quale servono almeno 12-15 milioni. Al momento è tutto nelle mani del presidente Lotito che dovrebbe dare il via alle operazioni.

Il Comandante ha detto no a Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli, il suo pensiero dice Raspadori. Negli ultimi giorni è spuntato un nuovo nome, un giocatore molto simile a Raspadori, Panichelli dello Strasburgo, 23 anni, argentino. Potrebbe essere un’alternativa valida, costa anche meno: costa 20 milioni. Per l’attacco, se non arriva Raspadori, pallino fisso del tecnico, si può continuare anche con le risorse a disposizione Noslin e Dia), accontentandosi, al massimo, di un giovanissimo talento. Per Sarri l’unica priorità è Loftus-Cheek. L’inglese avrebbe dato l’ok.

La Lazio sogna Fabbian, ma è blindato dal Bologna, poi ci sarebbe Ilic, con un possibile scambio con Belahyane. Ma Ilic viene da infortuni, questo frena la trattativa. La Lazio, che proverà a chiudere almeno 3 acquisti, ha in lista anche Pedraza (Villarreal), Maldini come vice Zaccagni.