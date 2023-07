Calciomercato Lazio, Sarri punta l’attaccante: contatti con il giocatore

È stato uno dei migliori esterni offensivi dell’ultimo campionato e, dettaglio da non trascurare, ha il contratto in scadenza tra meno di un anno. Basterebbero questi due elementi per capire perché Riccardo Orsolini è uno dei giocatori più cercati sul mercato. 11 gol in 32 presenze nella scorsa stagione in Serie A e una maturità che, a 26 anni.

Calciomercato Lazio, Orsolini nel mirino

Proprio la Lazio è la più interessata al classe ’97 e nell’ultima settimana hanno avuto diversi contatti diretti per provare a portarlo nella Capitale. L’identikit che ha dato Sarri per il rinforzo in quella zona di campo sono chiare: ala destra di piede sinistro.