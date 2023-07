“In queste ore è atteso a Roma l’agente di Valentin Castellanos”. Questo è quanto riporta Alfredo Pedullà in merito all’affare relativo al calciatore rientrato al New York City dopo la buona stagione con il Girona e che interessa alla Lazio. La cessione di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita sbloccherebbe immediatamente il mercato biancoceleste, che ha bisogno di acquisti per la Champions.