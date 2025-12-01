I risultati della Lazio continuano a preoccupare l’ambiente biancoceleste. A gennaio urge di fare mercato e di portare rinforzi nell’organico di mister Sarri. Diversi i nomi spuntati fuori nelle ultime ore.

Calciomercato Lazio, possibilità di rivedere Luis Alberto

Le richieste di Maurizio Sarri in vista del mercato invernale hanno un obiettivo chiaro: rendere la Lazio più vicina alla sua formazione ideale. Servono rinforzi adatti, rinforzi tecnici che possano dare un futuro solido al progetto del Comandante e anche per arrivare a fine campionato senza fare danni.

Maurizio Sarri necessita non solo di un esterno d’attacco di qualità, ma anche di una mezzala offensiva. A Formello ci vuole un numero dieci come Luis Alberto. E nelle ultime ore è spuntato proprio lo spagnolo, attualmente all’Al Duhail. Sembra che la società romana stia chiedendo informazioni sull’attaccante spagnolo che ha già militato nella Lazio.

Ma Fabiani lavora anche su altre piste: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic, sono altri due nomi importanti vicini ai biancocelesti. L’ex capitano del Napoli ha lasciato intendere che ci sono sviluppi in corso, affermando: “Qualcosa bolle in pentola, ma non posso dire di più”. A differenza delle altre volte, anche il direttore sportivo della Lazio non ha escluso la fattibilità dell’operazione. Le sue dichiarazioni prima della partita contro il Milan: “Va valutato nella logica degli over, anche in base alle nuove norme Figc. Ci sono molte variabili da considerare”.