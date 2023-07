Calciomercato Lazio, si accelera per Bonucci e Luca Pellegrini | I dettagli

Pronti i primi acquisti in casa biancoceleste

Bonucci-Lazio, un matrimonio che potrebbe essere fatto nonostante le tante smentite di queste ultime ore. Il difensore della Juventus, messo fuori rosa da Manna e dal ds Giuntoli, interessa alla Lazio, che ha bisogno di alternative per la Champions League e il calciatore ex Bari non dispiacerebbe a Sarri, che lo ha allenato e che lo accoglierebbe a braccia aperte, nonostante l’alto ingaggio percepito nel club bianconero.

Calciomercato Lazio, doppio colpo dalla Juventus

Ma non è finita qui però perché secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il club di Lotito potrebbe riprendere Luca Pellegrini dal club bianconero e chiudere una maxi operazione che soddisferebbe tutti, a cominciare da Sarri.