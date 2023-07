Calciomercato Lazio, si insiste per il centrocampista | Sarri vuole l’ex Roma

La Lazio, orfana di Milinkovic-Savic, dovrà trovare il sostituto adatto al gioco tecnico di Sarri. Il serbo ha salutato dopo 8 lunghissimi anni in cui è cresciuto al livello esponenziale al punto di essere uno dei centrocampista più forti della Serie A. Ora la società biancoceleste dovrà ripartire da qualcuno, in quel ruolo, è spunta una clamorosa idea.

Calciomercato Lazio, il nome caldo è Paredes

La Lazio non molla la presa per Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain reduce dal prestito alla Juventus. Nonostante il pressing del Galatasaray, il club biancoceleste non ha perso le speranze e continua a lavorare per ingaggiare il centrocampista argentino. Intanto c’è l’ok del giocatore.