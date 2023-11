Calciomercato Lazio, sirene dalla Premier per Provedel | Ecco cosa vuole Lotito

La Lazio si presenta alla sfida contro il Celtic senza il suo portiere titolare. Ivan Provedel, infatti, ha saltato l’allenamento di ieri a causa di una tonsillite e in serata ha avuto 39°C di febbre. In caso di assenza di Provedel, Sepe sarà a disposizione, Mandas non è nella lista UEFA e Magro sarà la terza scelta.

Una big della Premier mette gli occhi sul portiere biancoceleste

Provedel, però, stringe i denti e vuole addirittura rimediare agli errori commessi a Salerno. In una giornata sfortunata e in una stagione ricca di prestazioni importanti, secondo “Il Messaggero”, il Manchester United starebbe seriamente pensando di ingaggiare il portiere della Lazio il prossimo anno per sostituire Onana. Lotito ha chiesto 35 milioni a giugno, ma aveva promesso di rinnovare il contratto a Provedel. Però come per Felipe Anderson, Zaccani, Romagnoli, Casale e Immobile, i prolungamenti di contratto sono per ora congelati