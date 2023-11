Questa sera andrà in campo la sfida fra Italia e Macedonia valida per le qualificazione al Mondiale. Il portiere della Macedonia, Stole Dimitrievski, torna a parlare della sua stima per i portieri italiani, tra cui il portiere della Lazio, Ivan Provedel. Come riporta lalaziosiamonoi.it, va sottolineata, la stima che può nascere tra colleghi, di seguito le parole del portiere macedone.

“L’italia ha avuto sempre grandi portieri” | La rivelazione

“Anche Gigio (Donnarumma, ndr.) è un grande. Non a caso è stato il miglior giocatore dell’ultimo Europeo. L’Italia da sempre ha avuto grandi portieri. Tra quelli attuali stimo molto Vicario, che al Tottenham sta andando fortissimo, e Provedel della Lazio”.