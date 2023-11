Italia, vincere è l’imperativo per gli azzurri di Spalletti

Italia chiamata a vincere questa sera contro la Macedonia, strappare il pass per gli Europei è l’obiettivo degli azzurri di Spalletti. Un successo questa sera contro la Macedonia del Nord garantirebbe agli azzurri di andare in Germania con la possibilità di pareggiare o vincere per accedere ad Euro 2024, con due pareggi invece gli azzurri sarebbero clamorosamente fuori. L’imperativo è vincere, all’Olimpico il pubblico delle grandi occasioni per aiutare gli azzurri.