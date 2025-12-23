Calciomercato Lazio, sogno Dragusin: trattativa aperta

Il Calciomercato Lazio è pronto ad accelerare in vista di gennaio. La società biancoceleste è pronta ad arricchirsi di una novità affascinante, legata a un possibile ritorno in Italia di Radu Dragusin. Nelle ultime ore, infatti, si sono sentite tantissime voci le quali dicono di un ritorno del difensore rumeno in Serie A.

Calciomercato Lazio, vicini a Dragusin

Al momento il giocatore è lontano dal Tottenham, club che lo ha acquistato circa un anno e mezzo fa. A Formello ci stanno pensando seriamente. Il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si è fatto conoscere con la sua esperienza con la maglia del Genoa. Successivamente, il centrale, acquistato dagli inglesi per una cifra importante, circa 30 milioni di euro, poi divisi tra il Grifone e i bianconeri, è alla fine della sua esperienza inglese. Purtroppo la sua permanenza in Premier League non è stata semplice, ha trovato poco spazio, dovuto anche all’infortunio grave che ha subito. Il giovane difensore ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Adesso sta bene ed è pronto a ricominciare. La Lazio vorrebbe portarlo via dall’Inghilterra. Restano da capire le condizioni degli Spurs. Una formula in prestito con diritto o obbligo di riscatto legato alle presenze e alle condizioni fisiche potrebbe essere una soluzione percorribile dai biancocelesti.