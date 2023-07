Calciomercato Lazio, Zaha ad un passo dai biancocelesti

Al Nassr e Fenerbahce: sono queste le squadre che la Lazio sfiderà per accaparrarsi le prestazioni di Wilfried Zaha, attaccante appena svincolatosi dopo 9 anni passati al Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, l’ivoriano avrebbe trovato un accordo con tutti e 3 i club, ma ora deve scegliere tra uno di questi.

Calciomercato Lazio, la carta Champions per convincere Zaha

La Lazio ha dalla sua parte la partecipazione alla prossima Champions League, e questo potrebbe essere un ottimo fattore per convincere Zaha ad indossare la maglia biancoceleste. Sulle tracce del giocatore resta anche il Crystal Palace, anche se il rinnovo per ora sembra l’operazione più complicata. Da vedere come si muoverà la Lazio per portarsi a casa l’attaccante che in vista della Champions rappresenta un ottimo innesto e che, inoltre, a parametro 0 sarebbe un vero colpo di maestro.