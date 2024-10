Calciomercato: l’Inter punta David, il Milan Gimenez | Le ultime

In casa Inter e in casa Milan si è già proiettati al futuro : i bomber di Lille e Feyenoord gli obiettivi per l'attacco delle due milanesi

I neroazzurri e i rossoneri sono già con gli occhi indirizzati verso le prossime sessioni di calciomercato. Molto probabile per le milanesi gli innesti di due punte: per quanto riguarda l’Inter, a giugno 2025 andranno in scadenza Arnautovic e Correa. Per quanto riguarda il Milan, Abraham tornerà a Roma dopo il prestito avvenuto negli ultimissimi giorni di mercato(salvo riscatto da parte da parte dei rossoneri).

L’Inter punta David, Il Milan Gimenez

Come riportato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ Inter e Milan puntano rispettivamente il canadese del Lille e il messicano del Feyenoord. Jonathan David, in scadenza a giugno 2025 con i francesi, può essere un rinforzo molto importante per la società di ‘Viale della liberazione’. La dirigenza dei neroazzurri si sarebbe già mossa e avrebbe avviato i contatti con l’entourage del classe 2000 che potrebbe andare a completare l’attacco di Simone Inzaghi, o essere il sostituto di Marcus Thuram in caso di arrivo di un’offerta irrinunciabile per l’attaccante francese. In casa Milan invece, l’obiettivo di mercato corrisponde al nome di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano classe 2001, che nelle ultime stagioni ha ben figurato con la maglia del Feyenoord, è già stato cercato dalla società rossonera nell’ultimo giorno di mercato. Come da lui dichiarato il Milan avrebbe inviato anche un’offerta ufficiale alla società olandese che però avrebbe rifiutato. Ecco quanto dichiarato recentemente da Gimenez:”Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta”.