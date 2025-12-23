Il calciomercato Milan sarà impegnato anche in una sfida non semplice: trovare il sostituto di Mike Maigna che, senza un rinnovo a giugno andrà via. Non sarà semplice trovare un portiere a livello di Magic Mike, ma la dirigenza dei rossoneri si guarda intorno. Nelle ultime ore, al Milan, è cresciuto l’interesse per Hugo Souza.

Calciomercato Milan, in porta Hugo Souza

Il Milan sembra aver già individuato l’erede di Mike Maignan. Sulla lista della dirigenza rossonera è presente il nome di Hugo Souza, portiere classe 1999 di proprietà del Corinthians e da poco vincitore della Coppa del Brasile. Il giovanissimo estremo difensore sembra essere il prescelto per prendere il posto di Maignan, qualora non rinnovasse. Ma la trattativa non è neanche sul tavolo per essere considerata, tutto è bloccato da mesi.

Il portiere del Flamengo, è arrivato a gennaio 2025 per 800mila euro, ma quello che ha dimostrato in questo anno lo rende un portiere già di livello e pronto a giocare in Europa e in una grande squadra. Con i suoi 26 clean sheet in 56 presenze, ha conquistato non solo la maglia da titolare, anche la stima di tutti. Inoltre, le sue ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di molti club europei. Il Milan potrebbe permetterselo, il prezzo del cartellino, che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, non è impossibile.