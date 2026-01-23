Il calciomercato Milan si concentrerà anche sui rinnovi. Nelle ultime ore, una notizia ormai conclamata, secondo la quale mancano solo i dettagli e l’incontro finale prima dell’ufficialità del rinnovo di Mike Maignan. E non solo, il francese sarà solo il primo a rinnovare, seguiranno gli altri.

Calciomercato Milan, è l’ora dei rinnovi

Mike Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031 e diventerà, al pari del compagno e amico Rafael Leao, il giocatore più pagato dell’organico del Diavolo. Il Milan con il rinnovo dell’estremo difensore ha messo a segno un vero e proprio acquisto. Difficile trovare sul mercato un sostituto degno e d’esperienza.

L’accordo con il portiere francese e il suo rinnovo, sarà solo il primo in casa rossonera. In realtà Mike Maignan inaugurerà la stagione dei rinnovi in rossonero. E poi, dopo Magic Mike, a susseguirsi, arriveranno anche gli altri rinnovi. Uno su tutti quello di Pulisic, in Primavera. L’attaccante americano ha un contratto fino al 2027 ma che potrà essere prolungato automaticamente di un anno. A fine stagione ci saranno altre decisioni importanti da prendere, come il rinnovo a Modric.