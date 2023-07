Calciomercato Milan, Baiocchini: “Reijnders più vicino. Chiusura prevista tra mercoledì e giovedì”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Reijnders: “Per Reijnders il Milan sta continuando a lavorare. Non è ancora fatta, se Pulisic è virtualmente già rossonero per Reijnders c’è ancora da lavorare un pochino. Ci dicono che l’AZ sia un club un tosto a livello di valutazione, ha fatto una richiesta da 25 milioni di euro e vorrebbero ottenere il massimo per questo calciatore che in Italia era seguito anche dalla Lazio, ma è un giocatore che il Milan sta già trattando da qualche settimana.”

Ecco quando potrebbe chiudersi la trattativa

Inoltre, il giornalista ha svelato quando potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra Milan e AZ Alkmaar: “A livello di tempistiche se Pulisic abbiamo detto che tra lunedì e martedì dovrebbe essere in Italia e tra arrivo e visite mediche entro la metà della prossima settimana Pulisic dovrebbe essere già aggregato alla squadra di Stefano Pioli, per Reijnders invece si va qualche giorno più in là. Ci aspettiamo la chiusura della trattativa intorno a mercoledì o giovedì, metà settimana prossima, con eventuale arrivo del giocatore nel fine settimana prossima. Però ci siamo anche per Reijnders”.