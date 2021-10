Calciomercato Milan, Belotti a gennaio? La carta di Maldini

Il Gallo, tifoso del Milan fin da bambino, potrebbe esaudire il suo sogno di giocare a San Siro.

Nonostante il grande campionato del Milan la dirigenza rossonera è a lavoro per completare la squadra di Pioli, rosa forte già così com’è ma che potrebbe avere una ciliegina sulla torta.

In attesa di un trequartista da alternare a Brahim Diaz, il Milan guarda sempre con un occhio al mercato per un attaccante che possa essere l’ideale sia per Giroud che per Ibrahimovic che non pensa ancora al ritiro anche se gli anni piano piano cominciano a farsi sentire.

Milan, Pobega e Krunic pedine di scambio per Belotti?

Maldini e Massara avrebbero individuato nel capitano del Torino la punta ideale per l’attacco rossonero. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel prossimo 2022 potrebbe già arrivare a gennaio visto che il club di Cairo non vorrebbe perdere il giocatore a parametro zero.

Juric vista l’importanza del giocatore farà di tutto per non perderlo anche se ormai pare rassegnato visto che l’attaccante, arrivato a 28 anni vuole provare a vincere qualcosa come già successo con la Nazionale di Roberto Mancini.

La società rossonera quindi per abbassare ulteriormente il costo del cartellino potrebbe offrire Pobega, che già gioca nel Toro ed ha colpito moltissimo Juric ma anche Krunic che sarebbe perfetto per lo schema dell’allenatore ex Verona.

In queste settimane se ne è parlato del giocatore, magari a cominciare già da domani sera quando le due squadre si affronteranno allo Stadio San Siro, con il Milan che vuole vincere a vincere per coltivare il sogno Scudetto.