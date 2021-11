Calciomercato Milan, blitz di Paratici: doppia cessione a gennaio

Il loro destino è un rebus e per definirne il futuro la soluzione potrebbe arrivare da oltremanica, più precisamente da Londra.

Franck Kessiè e Alessio Romagnoli sono infatti i nomi che da diverso tempo ad oggi tengono banco, il centrocampista ivoriano sembra davvero orientato a non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri (che si attesta a 2,2 milioni stagionali), infatti il suo entourage vorrebbe cercare di analizzare le offerte più ricche che il mercato internazionale possa offrire e poi eventualmente valutare la proposta di Maldini che comunque non arriverà alla cifra desiderata (circa 6 milioni di Euro all’anno) dai rappresentanti dell’ex Atalanta, quindi anche se nei piani tecnici il classe ’96 rientrerebbe comunque (almeno presumibilmente) nella titolarità o nelle rotazioni che effettuerà mister Pioli (come già successo nella scorsa stagione con Calhanoglu e Donnarumma), dal punto di vista economico le distanze sembrano insormontabili.

Un po’ meno irraggiungibili sembrano esserle invece nei confronti di Alessio Romagnoli, il capitano dei milanesi ha avuto qualche chiacchierata con i vertici della dirigenza rossonera ma anche per lui la soluzione legata al rinnovo sembra essere obiettivamente lontana, i 6 milioni netti che l’ex Roma percepisce infatti non saranno riproposti dalla società quindi si profilano diversi altri pour parler per capire se si riuscirà a trovare un’intesa nel futuro immediato.

A questo proposito però come riportato da ’90min.com’, il Tottenham, nuovo club dell’allenatore Antonio Conte, sarebbe disposto a versare nelle casse del club di via Aldo Rossi una cifra che oscillerebbe tra i 35 e i 40 milioni di Euro, spiazzando la concorrenza (che vorrebbe attendere la naturale scadenza dei contratti di entrambi i calciatori); un indennizzo di tutto rispetto che permetterebbe ai meneghini di non perdere le due pedine importanti a parametro zero ed oltretutto concedere a Maldini e Massara di reinvestire questo tesoretto sul mercato per trovare dei degni sostituti in difesa ed in centrocampo.