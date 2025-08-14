Fantacalcio – Difensori per tutte le tasche! Occhio alle sorprese…

Difesa solida per un campionato da Top

Spesso sottovalutata in sede d’asta per destinare le proprie “ricchezze” a centrocampisti e attaccanti, certo più affascinanti e naturalmente fonte di maggiori bonus, la difesa può invece risultare decisiva per essere competitivi nelle vostre leghe, sia che usiate o meno il modificatore. In caso di utilizzo del modificatore avrete bisogno di almeno 6 difensori sulla carta titolari poiché dovrete schierarne 4 per sfruttare l’eventuale bonus in più; nel caso invece non lo prendiate in considerazione ve ne potrebbero bastare 4 o al massimo 5 in quanto è molto più probabile in questa circostanza il ricorso al modulo più spregiudicato e amato dai fantallenatori: il 3-4-3. Ricordate che, a meno che non siate passati al livello “mantra” potrete schierare contemporaneamente anche 3 o 4 difensori laterali, quelli solitamente più propensi ad attaccare e racimolare preziosissimi bonus.

DIFENSORI TOP

Modificatore o no, se volete puntare al titolo dovrete cercare di accaparrarvi almeno uno o due difensori Top. Rispetto alle ultime annate le gerarchie sono un po’ variate soprattutto dopo la partenza di Theo Hernandez e l’incertezza sulle reali condizioni fisiche di Bremer (13). Dimarco, lo scorso anno numero uno con una quotazione da centrocampista (24) stavolta cede il passo al suo compagno di squadra Dumfries, top assoluto in partenza con 20 crediti; l’azzurro resta comunque a ruota con 19. L’Inter è la squadra più costosa per questo reparto presentando anche un Bastoni al prezzo di 16 crediti. Meno prolifico degli altri due, ha comunque piazzato un gol e 4 assist, risultando il miglior difensore in assoluto per media voto (6,42), quindi validissimo anche in ottica modificatore. Altri Top di reparto da corteggiare con insistenza sono il redivivo Gosens, tornato sui livelli atalantini, la certezza Di Lorenzo e la sorpresa più lieta dello scorso torneo: il cagliaritano Zortea! Per l’esterno viola il costo a listone è di 18 crediti, mentre con l’azzurro campione d’Italia (14) ed il veneto (16) potreste risparmiare qualcosina.

Difensori in seconda fascia da non farsi sfuggire

Più costosi di Di Lorenzo, e quindi potenzialmente da considerare Top a tutti gli effetti anche Angelino e Cambiaso, in lista per 15 crediti. Il romanista però dovrà mostrarsi adatto al modulo di Gasperini mentre lo juventino nel passato ha avuto qualche guaio fisico di troppo; cercate insomma di accaparrarveli ma usate l’astuzia per abbassarne un po’ il costo.

Meno aspettative, e quindi presumiamo meno ressa per poterli prendere, ma non meno possibilità di regalarvi soddisfazioni potreste trovarle in elementi del calibro di Rrhmani, Bellanova e Tavares. Il napoletano (11 crediti) lo scorso anno è stato un pilastro del Napoli e del Fantacalcio andando a voto in tutte le 38 partite del campionato: elemento perfetto per il modificatore ma non aspettatevi bonus (1 gol, 1 assist ma anche 2 ammonizioni ed un autogol…). L’esterno atalantino (costo 13) con “Gasp” è stato un eccellente distributore di assist (9) ma deve migliorare in fase realizzativa; quello laziale invece lascia perplessi per la fragilità fisica: finché è stato in palla ha letteralmente trascinato la sua squadra con ben 7 assist nella prima fase del campionato ma ha totalizzato solo 23 presenze (quasi mai per intero) e potrebbe anche pagare in termini di pericolosità offensiva i nuovi compiti che gli assegnerà Sarri. Insomma i 12 crediti necessari per acquistarlo potrebbero essere per voi un grande affare o un terribile buco nero…

Possibili sorprese come secondo o terzo slot inseriamo l’udinese Solet, il bolognese Miranda ed il nuovo arrivato in casa Milan: Estupinan. Il centrale bianconero (costo 11) ha mostrato cose interessanti nell’ultimo scorcio di campionato e potrebbe rappresentare davvero un crack per il reparto; l’erede di Theo (sempre 11 crediti) invece è accreditato di reti ed assist ma è chiaro che prima dovrà calarsi nella nuova realtà. Lo spagnolo nello scorso campionato ha centrato diversi assist (6) ma deve trovare maggiore continuità (29 presenze) e placare un po’ gli impeti (5 malus per cartellini); però 9 crediti sembrano davvero pochi…

Chiudiamo il cerchio di questa fascia con Wesley (14), Hien (11), Dodò (11) e Mancini (11); per ognuno di loro, considerando le diverse caratteristiche e dosando bene pro e contro, può valere la pena anche fare un azzardo in sede d’asta.

Occasioni a basso prezzo: ecco i difensori low cost

Certezze senza fronzoli, vecchi e stagionati marpioni, giovani virgulti in rampa di lancio, magari in prestito o comunque in rosa in qualche squadra “pericolante”; queste le caratteristiche dei profili a basso costo che potrebbero risultare il vostro jolly vincente, la carta a sorpresa per sbancare la concorrenza.

Tra questi segnaliamo Acerbi (9) che resta una solida garanzia, come Djmsiti(8), Mina (7), Gatti (8) e Gila (9), tutti centrali con licenza potenziale di bonus. Anche Baschirotto, atteso al rilancio, Delprato e Biraghi, tutti quotati 8, potrebbero essere da non sottovalutare. Romagnoli (8), Tomori, Pavard (8) e Kalulu (9) però non sono da meno…

Sempre dato per riserva, alla fine gioca più degli altri e lo scorso anno ha realizzato il suo record di marcature in campionato (4); se vi resta qualche credito spendetelo su Marusic (8).

Difensori da scommessa

I pisani Angori (5) e Canestrelli (3) riusciranno a ripetersi nella massima serie? Noi un eurino lo punteremmo…Così come pensiamo possano rappresentare un buon investimento Gaspar (8) fermato lo scorso anno da un brutto infortunio, e Pavlovic (7) magari in coppia col nuovo arrivato De Winter (8). Occhio pure al gigante Norton-Coffy (3) del Genoa e Viti (4) della Fiorentina.