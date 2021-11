Milan, rinforzo di prospettiva a centrocampo: sostituirà Kessié

Calciomercato Milan – Nonostante il pareggio in Champions contro il Porto, il Diavolo può sorridere. In campionato guarda, insieme al Napoli, tutti dall’alto e in Europa, con un po’ di fortuna può passare al turno successivo. Ad oggi di problemi non ve ne sono, ma inizieranno a venir fuori con la Coppa d’Africa che toglierà alcuni uomini importanti a Stefano Pioli.

Saranno l’algerino Bennacer e l’ivoriano Kessié ad abbandonare per circa un mese i loro compagni di squadra per partecipare alla competizione africana, dunque è possibile che Maldini e Massara possano acquistare dei giovani calciatori per sostituire i due nazionali.

LEGGI ANCHE:

Secondo quanto riportano i colleghi greci di Sport24, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Sotiris Alexandropoulos. Si tratta di un classe 2001 cresciuto nel Panathinaikos, club con il quale gioca tra i grandi da due stagioni. È un centrocampista duttile che può ricoprire il ruolo sia di mediano che di mezzala. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai due milioni di euro.