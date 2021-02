Il terzino destro potrebbe presto rinnovare, si valuta il vice in vista della prossima stagione

Da quando Stefano Pioli si è insediato sulla panchina del Milan, Davide Calabria si è reso protagonista di una crescita esponenziale. Il terzino destro ha sorpreso tutti e il livello delle sue prestazioni è cresciuto notevolmente. Il contratto del classe 1996 scade nel 2022 e, secondo quanto riferito da PianetaMilan, la dirigenza potrebbe presto intavolare una trattativa per prolungare il rapporto e raddoppiare l’ingaggio.

Maldini e Massara stanno ragionando anche sul futuro e cercano un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice già dalla prossima stagione. Tutto ruota intorno alla decisione che verrà presa su Diogo Dalot, calciatore di proprietà del Manchester United. Gli inglesi per la cessione definitiva chiedono almeno 20 milioni, cifra ritenuta alta dalla dirigenza. Ecco perché, come riferito dal portale, il nome giusto sarebbe quello di Elseid Hysaj. Il calciatore del Napoli è in scadenza e come riferito dallo stesso procuratore non rinnoverà il contratto con i partenopei.