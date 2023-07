Calciomercato Milan, c’è l’accordo per Pulisic: le cifre dell’operzione

Accordo totale tra Chelsea e Milan per il trasferimento di Christian Pulisic in rossonero

Milan e Chelsea hanno trovato l’intesa sull’accordo che potrebbe vestire Christian Pulisic di rossonero. Manca dunque poco alla chiusura di una trattativa che, per la prima volta in questa estate, potrebbe far sorridere i tifosi milanisti dopo i tanti addii in casa Milan. Pioli dunque si prepara ad accogliere un altro giocatore di classe e spinta dopo l’approdo di Luka Romero dalla Lazio.

Calciomercato Milan, Pulisic ad un passo: ecco le cifre

Il Chelsea ha accettato la proposta del Milan di 20 milioni di euro compresi bonus, determinante la volontà del giocatore statunitense che ha rifiutato l’offerta dell’Olympique Lione per disputare la Champions League con i rossoneri. Per l’ex ala del Borussia Dortmund è pronto un contratto di 4 anni, con la possibilità di completare l’iter burocratico cui seguiranno visite e firma in tempo per l’inizio del ritiro a Milanello lunedì 10 luglio.