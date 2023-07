Calciomercato Milan, summit Pioli-dirigenza: i temi sul tavolo

Milan, nel pomeriggio e’ avvenuto un incontro in Via Aldo Rossi tra Stefano Pioli e la dirigenza rossonera. Sul tavolo, principalmente, il mercato.

Milan, summit di mercato in corso

Come riferisce Calciomercato.com, lo stato generale e tecnico del Milan al gran completo e’ si sono riusciti nel pomeriggio di ieri in Via Aldo Rossi. L’attualità del mercato e’ stato il tema principale, nella fattispecie gli ultimi acquisti che hanno arricchito il parco giocatori di Pioli. All’appello mancano ancora un centrocampista e un attaccante in primis, oltre alle eventuali occasioni di mercato. Tutto questo sarà facilitato alla luce della somma incassata dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che e’ diventata ufficiale nella giornata di oggi.