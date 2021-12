Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: tutti gli obiettivi

Per sostituire Kjaer, Maldini valuta diversi nomi

Con i soli Tomori e Romagnoli a disposizione, il Milan vuole fare in fretta per cercare il sostituto di Kjaer.

Maldini e Massara stanno lavorando a diversi nomi sul mercato visto che ora, oltre al vice di Brahim Diaz i dirigenti rossoneri devono acquistare anche un difensore centrale, complice il grave infortunio del difensore danese che ha terminato la stagione in anticipo.

Milan, ecco tutti i nomi per il sostituto di Kjaer

L’ultimo nome per la difesa rossonera porta al nome di Christensen, difensore del Chelsea che a Maldini piace molto anche se ha una valutazione di 40 milioni di euro.

Restano però in piedi le ipotesi che portano a Thiago Silva(ex rossonero e che è anche lui in scadenza con i Blues), Umtiti che potrebbe arrivare in prestito dal Barca, Bremer, Luiz Felipe e Milenkovic, che sono considerati una garanzia visto che conoscono perfettamente il campionato italiano.