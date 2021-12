Calciomercato Milan, spunta il piano B a centrocampo: di chi si tratta

Il Milan continua a programmare la stagione e in queste ore starebbe valutando il sostituto di Kessie, sempre più vicino ad un addio con la maglia rossonera.

Il giocatore ivoriano, che martedì sera non ha brillato contro il Liverpool in Champions League, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza rossonera, che si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio. Sul centrocampista ivoriano sempre esserci pesantemente il Psg dell’ex Leonardo.

Milan, è Renato Sanches il dopo Kessie?

Sono tanti i nomi sul mercato per il sostituto di Kessie. Piacciono infatti sempre Kamara(che lascerà il Marsiglia), Witsel e Tolisso, centrocampista francese che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, anche se su quest’ultimo c’è l’interesse di Roma, Inter e Atletico Madrid.

E allora ecco che Maldini e Massara potrebbero spostare le proprie attenzioni su Renato Sanchez, considerato il profilo ideale per sostituire Kessie. Il calciatore del Lille ha il contratto che scade nel 2023 e visti gli ottimi rapporti con il Lille potrebbe esserci un canale preferenziale per il calciatore portoghese.