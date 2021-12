Calciomercato Milan, Kessie via subito: scambio con l’Atletico

Anche il messicano è in scadenza a giugno

Le strade di Kessie e del Milan sono, con tutta probabilità, destinate a separarsi. La distanza tra le richieste dell’ivoriano e le offerte di Maldini sono troppo ampie e le possibilità di stringere un accordo diminuiscono sempre di più. Con il mercato di gennaio alle porte, la dirigenza rossonera sta seriamente valutando il da farsi con una cessione di Kessie che prende sempre più piede.

Dall’Altetico Madrid, in questo senso, potrebbe arrivare una proposta allettante. Tra i Colchoneros, infatti, c’è Hector Herrera che è in scadenza di contratto e, anche in quel caso, non ci sono molti margini per il rinnovo. L’intenzione degli spagnoli sarebbe quella di proporre uno scambio tra i due giocatori con un conguaglio in favore del Milan visti i 6 anni di differenza tra Herrera e Kessie (il messicano ha 31 anni, l’ivoriano 25).