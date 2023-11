In attesa di pensare agli acquisti di gennaio, visto che la rosa del Milan andrà rinforzata in più ruolo, sono ben 5 i calciatori che sono in scadenza e che il prossimo 30 giugno potrebbe lasciare Milanello.

Calciomercato Milan, cosa farà la dirigenza?

Si tratta di Antonio Mirante, Mattia Caldara, Luka Jovic, Simon Kjaer e Olivier Giroud. Da tenere con particolare occhio la situazione legata all’attaccante francese, che potrebbe rinnovare il suo contratto e potrebbe essere affiancato da un calciatore come Taremi, che anche lui potrebbe arrivare a parametro zero.