Compagno di squadra alla Fiorentina, Nenad Tomovic, ex calciatore della squadra viola, ha elogiato e incoraggiato Luka Jovic, ora al Milan.

Tomovic su Jovic: “A Firenze si è perso ma..”

“È veramente un giocatore forte e lo dimostrerà. A Firenze non è andata come voleva, ha fatto molto bene in Germania poi si è un po’ perso ma ero sicuro che Firenze e la Fiorentina fossero un posto giusto per lui, peccato non sia andata bene. Ma resta un gran giocatore”. Queste le parole del difensore.