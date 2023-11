Intervistato da Sky Sport, Marco Bucciantini, noto opinionista è tornato a parlare di Lecce-Milan, criticando la scelta di sostiutire Colombo con Jovic.

Bucciantini: “Colombo è pronto per il Milan”

“Io vedo questo Colombo e in Serie A mi sembra un ragazzo già pronto, anche l’anno scorso aveva fatto bene a Lecce. Se penso a Jovic, che non è mai entrato finora in condizione, allora mi sarei tenuto Colombo tutta la vita”.