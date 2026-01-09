Calciomercato Milan, continua il rebus in difesa: se la giocano Gila, Senesi e Coppola

Tra gli interessi per il calciomercato Milan c’è quello di rinforzare il reparto difensivo. Max Allegri ha sottolineato la necessità di arricchire la retroguardia per costruire una rosa più forte e compatta.

Calciomercato Milan, il tempo stringe: piace Coppola

I nomi sono tanti, nelle ultime settimane si sono susseguiti una lunga serie di giocatori. Attualmente per il Milan, il nome in pole, che potrebbe mettere d’accordo sia la dirigenza che l’allenatore, è quello di Diego Coppola. Il difensore, 22 anni, ha lasciato il Verona per partire alla volta della Premier League, ma qui non sta trovando molto spazio con la maglia del Brighton. Considerando lo spazio che troverebbe in rossonero, potrebbe gradire un ritorno in Serie A. L’ostacolo è la trattativa. Il Milan vorrebbe il difensore in prestito con diritto di riscatto, al Brighton non interessa.

Intanto si valutano alternative, è spuntano altri due nomi. Il primo è Marcos Senesi, classe 1997, titolare nel Bournemouth e in scadenza di contratto nell’estate 2026. Soluzione da tenere d’occhio per i prossimi mesi e Mario Gila. Il difensore della Lazio, 25 anni, è un altro tra i giocatori più desiderati a Milano. Un discorso lontano dal mercato di gennaio, ma più legato alla sessione di fine stagione.